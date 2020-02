Un vuelo de Emirates regresa a la CDMX, horas después de donde despegó

Un avión que viajaba de la Ciudad de México a a Barcelona, regresó a su punto de origen, horas después de que ya había despegado.

Emirates, aerolínea responsable del avión, respondió en un comunicado que fue para el "descenso de un pasajero".

Después, el vuelo EK256, programado para el 10 de febrero, fue cancelado.

Los pasajeros, que se vieron afectados por la situación, fueron resarcidos por la compañía; les ofrecieron hospedaje y la reprogramación del vuelo para hoy en la noche.

Emirates ofreció una disculpa a través de un comunicado "por cualquier inconveniente causado".

Aunque la aerolínea esclareció la razón, fueron cuestionados —sin respuesta—, por varios usuarios en redes sociales.

Hi Edgar, EK256 has returned to Mexico City due to operational reasons. If you need any help, please send us a DM with your booking details and email address. https://t.co/67ooSY3Pnf

— Emirates Support (@EmiratesSupport) February 11, 2020