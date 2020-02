Sanders gana primarias demócratas en New Hampshire pero Buttigieg le llega cerca

El senador Bernie Sanders ganó la elección primaria demócrata en New Hampshire, celebrada este martes. El parlamentario se alzó con el 26,3% de los votos con el 70% de los sufragios escrutados.

El triunfo de Sanders en New Hampshire, al norte de Estados Unidos, estaba casi cantado. Quien sigue dando la sorpresa es el joven precandidato Pete Buttigieg, quien le alcanzó en el segundo lugar, con 23,9% de los votos.

La elección demócrata en New Hampshire es la segunda ronda de las primarias en el camino a las presidenciales de noviembre. La primera fue en Iowa, la semana pasada, y Buttigieg consiguió el primer lugar.

Bernie Sanders is the most electable candidate.

He always has been.

This is why.#NHprimary2020 #BernieForNH pic.twitter.com/uIhqMiqrVX

— People for Bernie (@People4Bernie) February 12, 2020