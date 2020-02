Este video viral alborotó las redes porque muestra cómo ajustar jeans en la cintura sin realizar costuras

Las redes sociales se han convertido en el aliado ideal para quienes buscan llevar una vida sencilla y sin complicaciones. A través de la plataforma Tik Tok a más de un usuario se le ha facilitado la vida. Una clara muestra de ello es que recientemente circuló por las redes un video que se hizo viral, porque muestra cómo ajustar jeans en la cintura sin realizar ningún tipo de costura.

En el material audiovisual se muestra a una joven, cuyo rostro no aparece, que desea ajustar en la cintura un jean que le queda un tanto grande, por ello, utilizó solo un cordón de zapato. De forma clara, sencilla y muy rápida, la mujer resolvió este problema, pues tan solo colocó la agujeta en las trabillas o pasacorreas del jean y rodeó el cordón a su cintura.

Para culminar la técnica ajustó el pantalón a la medida que deseaba e hizo un nudo que luego tapó con la cinturilla de éste, dejando así muestra de que no necesitó recurrir a la costurera ni mucho menos hacer algún tipo de costura que pudiera dañar esta pieza.

Uhm this may have just changed my life pic.twitter.com/HYWjMAG0bu — hails (@hailey_3rose) February 2, 2020

Reacciones en las redes

El tan efectivo resultado ocasionó miles de comentarios y expresiones de asombro ante tan rápido resultado, tanto que hasta hubo quienes se sumaron a este efecto viral y realizaron la técnica con resultados óptimos y sorprendentes, demostrando una vez más que a través de las redes sociales y especialmente de Tik Tok existen "tutoriales" que resuleven la vida a cualquiera.

También hubo quienes señalaron que su vida cambió a través de este video con el que se ahorrarían muchas horas y lucirían perfectas y otros que asumieron que era algo muy divertido e increíble.

