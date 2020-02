Segom evitará cobro de piso a sexoservidoras

La Secretaría de Gobernación (Segom) tiene detectadas dos calles del Centro Histórico en donde líderes de vendedores ambulantes realizan cobros para que las mujeres puedan ejercer el sexoservicio, por lo que implementarán estrategias para evitar esta práctica de cobro ilegal.

El titular de la dependencia, René Sánchez Galindo indicó que la próxima semana se anunciarán los operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y de Género, a fin de evitar este tipo de abusos, así como para atender las demandas de empresarios que piden regularizar esta actividad cerca de escuelas o comercios en donde se “daña la imagen urbana del Centro Histórico”

“Estamos haciendo un diseño de operativo para atender las quejas sin discriminar la apariencia de las personas, si tenemos reclamos de una práctica que está considerada irregular por el Coremun, la SSC tendrá que proceder”, precisó.

Agregó que las mujeres que se asuman como sexoservidoras y que requieran atención médica o algún otro tipo de servicio podrán solicitarlo a la dependencia; no obstante dijo que esto no implicará que haya una zona de tolerancia, pues consideró que es discriminatorio y no hay condiciones.

“No puedo levantar un padrón irregular, pero si una persona se asume (como sexoservidora) y requiere el servicio (médico), por supuesto que se le tiene que dar”, dijo.