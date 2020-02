Westerdam, el crucero rechazado por cinco países, pone rumbo a Camboya

El crucero Westerdam puso rumbo a Camboya, país que se comprometió a permitir su atraque y desembarco de pasajeros. Cinco países le negaron entrada, por temor de coronavirus.

La negativa de entrada se dio aunque ninguna de las personas a bordo muestra síntomas del coronavirus. La mortífiera epidemia surgió en China y ya suma 1.114 muertes.

La compañía Holland America Line (HAL), propietaria de la embarcación, informó en su cuenta twitter: "Westerdam ahora navega hacia Sihanoukville, Camboya, llegando a las 7 am hora local el 13 de febrero y permanecerá en el puerto durante varios días para el desembarco", informaron. Agregaron que "Se han recibido todas las aprobaciones y estamos extremadamente agradecidos a las autoridades camboyanas por el apoyo".

Westerdam is now sailing for Sihanoukville, Cambodia, arriving at 7am local time on Feb 13 & will remain in port for several days for disembarkation. All approvals have been received & we are extremely grateful to the Cambodian authorities for the support:https://t.co/XYQhVOtMsk

— Holland America Line (@HALcruises) February 12, 2020