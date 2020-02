Angelique Boyer y Sebastián Rulli revelan por primera vez dónde fue su primer beso y la cita como enamorados

View this post on Instagram

Estos momentos a tu lado @sebastianrulli ✨✨✨, decretando estar en paz y lo mejor para ambos, desearle lo mejor a quien amas y que te lo deseen, dejando crecer tus alas es algo que ojalá les pase a todos en su conocimiento y crecimiento hacia el amor que respeta y admira, apoya y no condiciona. Dejar ser y sobre todo lo más importante; SER. Siempre en la búsqueda de ser mejor cada día como individuo y la mejor compañía que alguien pueda tener. Te amo ❤️ @sebastianrulli • • Gracias @karinabandatv & @poncecarlos1 por compartir y por tomarnos estas lindas fotos 💕😃