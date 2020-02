¡Casi se le vuela! Anuel AA protagoniza un video en el que se muestra que usa peluca

El famoso exponente urbano Anuel AA fue el protagonista de uno de los videos más reveladores del espectáculo, pues tras mostrar su valentía al subirse a una atracción mecánica con su novia y prometida Karol G, se observa de forma muy clara que luce una peluca que casi se le vuela tras la fuerza del viento y la gravedad.

Karol G se burla y hace juego de palabras con su tema Tusa a Anuel AA para quitarle el mal genio La cantante urbana demostró la complicidad y paciencia que le tiene a su novio a quien buscó la manera más divertida para hacerlo reír.

Anuel AA protagoniza un video en el que se muestra que usa peluca

En el video se muestra a la pareja un tanto asustada ante los bruscos movimientos generados por la atracción mecánica. Cuando se encuentra en la más alta adrenalina, se ve cómo su cabello se desprende de forma inesperada, dejando así ver parte de su calvicie que oculta con esta peluca.

Por esa razón es que también el artista es siempre visto con gorras o accesorios en su cabello para ocultar la ausencia de cabello.

Reacciones de su fanaticada

"Esos aparatos no so aptos para los calvos con peluca", "No entiendo anuel aa tiene una frente enorme o tiene poco pelo", "Real hasta la frente jajaja, eso es tener la frente en alto. Jajaja ya debería aceptar que esta calvo jajaja", fueron algunas de las reacciones que generó este video que se ha convertido en viral y con el que más de uno a cuestionado el por qué Anuel AA no acpeta su calvicie sin recurrir al uso de pelucas.

Pero esta no es la primera vez que el reggateonero pasa por un momento incómodo, pues en otra ocasión, se asustó al ver cómo un mono quiso arrancarle la peluca.

