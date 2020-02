Aracely Arámbula afirma que no está cerrada al amor y promete revelar con quién y cómo celebrará el Día de Los Enamorados

Aracely Arámbula confirmó el año pasado que “tiene novio” y aunque aún no revela nombre ni ha presentado al hombre que le robó su corazón, después de 6 años sin romance, la protagonista de “La Dueña 2”, promete revelar cómo celebrará el Día de Los Enamorados.

En un acercamiento con la prensa, la ex de Luis Miguel, fue consultada por su vida sentimental y aseguró estar “súper”, por lo que aclaró que por el hecho de que no sea vista acompañada por un hombre, no significa que no tenga pareja.

Y es así como la artista se le ve plena de felicidad, mientras realiza la gira por las ciudades de México con su obra “Por qué los hombres aman a las cabronas” y a su llegada al aeropuerto de Monterrey, proveniente de Chihuahua, conversó con la prensa.

Los periodistas queriendo saber más de la vida privada de la guapa Aracely Arámbula, le consultaron con quién y cómo celebraría el Día de Los Enamorados.

Con una amplia sonrisa que repitió ante la insistencia de los reporteros, la actriz respondió:"Con muchas rosas, muy celebrada y con gente muy querida”, dijo al continuar entre risas y prometer “ya verán”.

Con la misma actitud positiva, la artista confesó que “el amor siempre tiene que estar presente”. ¿Cómo voy a estar cerrada al amor? preguntó a los presentes, a lo que ella respondió: Jamássss”.

La artista señaló que su nuevo amor no es una celebridad, por lo que seguirá guardando su identidad hasta que decida revelarlo.

El rol de madre siempre será primordial para Aracely Arámbula

Al ser consultada quién cuidaba a sus hijos, Miguel y Daniel, producto de su relación con Luis Miguel, mientras ella se ausentaba del hogar, respondió que contaba con la ayuda de su madre.

La ex del Sol de América, también elogió a Stephanie Salas, la madre de Michelle Salas, por haberla criada sola, tal como lo ha hecho ella con sus dos hijos, después que se acabó el amor con el cantante. Salas declaró que Aracely era una “mujer luchona”.

La actriz respondió a las buenas palabras de la primera pareja de Luis Miguel, para afirmar que aunque no la conoce mucho, siente respeto por ella y su hija.

“¡Ay mi Stepanie hermosa! Ella ha sido una gran mamá, ella siempre se ha hecho cargo de Michelle, y es gente muy querida para mi. Yo quiero mucho a ‘Mich’ y a su mamá”.

