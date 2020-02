Argentina no tendrá rebaja de deuda, asegura el FMI citando sus estatutos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) descartó hacer "una quita" en la deuda que con la multilateral mantiene la República Argentina. "La quita no está permitida por los estatutos, y no solo en el caso de la Argentina", declaró el portavoz del fondo, Gerry Rice.

La agencia rusa de noticias Sputnik difundió las declaraciones que hizo Rice a raíz de comentarios expresados por la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. La funcionaria afirmó el fin de semana que "no se puede hacer una quita porque el estatuto lo prohíbe, pero también prohíbe prestar para fugar capitales".

No obstante la acusación, Rice no quiso ahondar en la polémica. Solo respondió que "no se violaron las reglas del FMI". Argentina busca una renegociación de la deuda, en la que ha manifestado deseo de apoyar el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, negó que Argentina busque una rebaja. "No le estamos pidiendo una quita de la deuda al FMI, pero si más plazos y contención para que la economía pueda crecer. Pretendo alcanzar un diálogo sensato con el Fondo", publicó la agencia Télam.

"ARGENTINA NO PUEDE PAGAR ESA DEUDA"

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, reafirmó su impresión de que "la deuda (argentina) no se puede pagar", pero confía en un acuerdo ventajoso con el FMI. El acuerdo crediticio con el fondo se firmó en la administración anterior, la de Mauricio Macri.

La agencia Télam también recoge declaraciones de Daer, directivo de la central sindical, quien se mantiene "optimista" sobre el acuerdo. Espera que lo que se logre "no signifique perjudicar a los sectores vulnerables o que no permita el despegue del país".

Una comisión técnica del FMI llegó a Buenos Aires, el miércoles, para sostener reuniones con la administración de Alberto Fernández, quien recibió el espaldarazo del Congreso, que aprobó la ley de la Sostenibilidad de la Deuda, presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

BOLSONARO INTERESADO EN APOYAR RENEGOCIACIÓN

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que "le había pasado el asunto" del apoyo de Brasilia a Buenos Aires en el tema deuda, "al ministerio de Economía y ellos van a decidir". Agregó Bolsonaro, quien se reunió con el canciller argentino Felipe Solá.

La reunión de Bolsonaro con Solá es el primer acercamiento de ambos gobiernos, ideológicamente opuestos. Tradicionalmente polémico, Bolsonaro declaró: "Yo quiero una Argentina fuerte, no una patria bolivariana y, con la debida compostura, ellos están peor que nosotros", citó la agencia Télam.

Bolsonaro ha anunciado que se reunirá con Fernández en Montevideo, donde coincidirán en la toma de posesión de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay, el próximo 1º de marzo.

