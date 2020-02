Ocupantes del Westerdam libres de desembarcar en Camboya: no hay coronavirus a bordo

Los ocupantes del crucero Westerdam, de la Holland America Line, están en libertad de desembarcar en Camboya, luego de recibir el permiso del gobierno de ese país. En el barco, que transporta 2.257 personas, se descartaron casos de coronavirus.

El Westerdam puso rumbo a ese país luego de que cinco países le negasen permiso de entrada y atraque. Intentó en Japón, Filipinas, Guam, Taiwan y Tailandia. El gobierno de este último país ofreció combustible y comida pero negó el atraque en sus puertos.

"Westerdam ha sido autorizado para desembarcar en Sihanoukville. El Ministerio de Salud de Camboya anunció que las 20 muestras tomadas a bordo son confirmados negativos para coronavirus, por el Laboratorio Pasteur en Phnom Penh. Nunca hubo casos sospechosos de coronavirus a bordo", tuiteó la compañía.

