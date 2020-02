Egipto registra el primer caso del coronavirus, la llegada de la epidemia a África

Egipto se convirtió este viernes en el primer país de África en confirmar un caso de coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó que hay un caso positivo. El paciente es un ciudadano chino, informó el portal de noticias egipcio EG.com.

De la condición del afectado, el vocero del Ministerio de Salud, Khaled Mugahed, dijo que "no tiene ningún síntoma grave", reportó la cadena árabe de noticias Al Jazeera.

El gobierno egipcio ha ofrecido una escueta información sobre la confirmación del virus en su territorio. El reporte de la cadena árabe agregó que "el caso pudo confirmarse a través de un programa de seguimiento implementado en el país para los viajeros que lleguen desde lugares donde el virus se ha propagado".

EG.com informó que el paciente está internado "en cuarentena en el hospital Al-Nujaila en la gobernación de Matrouh". Egipto se convierte en el segundo país del Oriente Medio donde se confirman casos del viru; el primero fueron los Emiratos Árabes Unidos que confirmaron casos a inicios de febrero.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un balance de la situación del coronavirus en el Oriente Medio. En Emiratos Árabes hay ocho pacientes confirmados, cifra que suma el caso egipcio.

.@WHO confirms first #COVID19 case in Egypt, after official confirmation by Egyptian Ministry of Health & Population. @WHOEgypt & @mohp_gov_eg are collaborating closely in outbreak investigation & response actions.

# of confirmed cases in @WHOEMRO Region to date:

UAE: 8

Egypt: 1 pic.twitter.com/00PFDrWzdD

— WHO EMRO (@WHOEMRO) February 14, 2020