Un gato despierta a su dueña para advertirle de un incendio y salva su vida

😱Трагедией обернулось бы короткое замыкание в квартире моей клиентки, если бы не её героический кот Лёша, разбудивший хозяйку среди ночи за минуты до её полной бессознанки от угарного газа! ⠀😲В момент возгорания Дина Николаевна мирно спала, и сквозь сон почувствовала, как Лёха бьёт её по щекам лапами и орёт дурниной, но уже растекающийся по организму угарный газ не давал проснуться, и тут котяра со всей дури укусил бабушку за шею, отчаянно заорав ещё громче, острая боль быстро вырвала из объятий Морфея Дину Николаевну, которая с трудом уже могла дышать и это спасло им жизни🥺 ⠀🌫🔥️Вся квартира на тот момент была уже в дыму (на фотке квартира уже отмыта), на кухне горел холодильник и плита, Дина Николаевна побежала к соседям, и вызванная ими МЧС прилетела за 5 минут гасить разгорающееся пламя. ⠀💪😼15летний верный кот Алексей спас жизнь своей хозяйке, проявив настойчивость и мужество, а ведь мог забиться под кровать и закончилось бы всё очень печально. ⠀🤔Думаю, многие со мной согласятся, что этот кот заслуживает медали за проявленный героизм. 🤨Остался ли ещё хоть один скептик, считающий котов бесполезными нахлебниками, которым по барабану на хозяина и весь мир? ⠀Лёхина шуба вся насквозь пропиталась сажей, а мыться парень категорически отказался, поэтому была вызвана я в качестве спасателя чумазого спасателя)) ⠀🥺Сказать, что я горжусь этим парнем – ничего не сказать, я в бешеном восхищении и рукоплескала ему стоя. Спас и себя, и свою бабулю. И всех соседей. Не зассал. Мой герой. ⠀🌺Давайте пожелаем Лёхе и бабушке Дине крепкого здоровья и долгих лет жизни! ✊👏👏👏Респект и уважуха тебе, Лёха бро!