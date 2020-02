En promedio ocurre un feminicidio por semana en la CDMX

El feminicidio de Fátima, cuyo cuerpo fue encontrado en la alcaldía de Tláhuac el pasado sábado 15 de febrero, ha conmocionado a la Ciudad de México.

La menor de 7 años salió de la Escuela Enrique Rébsamen, localizada en Santiago Tulyehualco, Xochimilco, el pasado 11 de febrero en compañía de una mujer desconocida, quien aprovechó la falta de protocolos de seguridad en el colegio para llevarse a la niña.

El cuerpo de Fátima fue hallado la tarde del sábado en un paraje de Tláhuac envuelto en una bolsa de plástico y un costal. Desde ese momento, la rabia, coraje e indignación no se han hecho esperar.

Investiga SEP protocolos de entrega de alumnos por caso Fátima El titular de la Autoridad Educativa Federal dijo que hay un protocolo establecido que funciona de manera regular y es obligatorio.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que en imágenes obtenidas por cámaras particulares, se observa a la menor en el interior de su escuela, posteriormente se aprecia en otra cámara el paso de la niña acompañada de una mujer.

En otras imágenes de vigilancia, se observó el paso de un vehículo color blanco circular hasta llegar a la calle Camino Ancho, para ingresar a un domicilio. En este domicilio se realizó un cateo y cinco personas declararon en calidad de testigos.

La Fiscalía capitalina ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien ofrezca información fidedigna que permita la captura de la mujer que se llevó Fátima.

El caso de Fátima no es aislado, pues en la Ciudad de México ocurren en promedio 1.2 feminicidios a la semana desde 2019 a la fecha, de acuerdo a cifras de la Fiscalía capitalina.

Durante el año pasado 68 mujeres fueron asesinadas, en enero de 2020 fueron cuatro casos y en menos de dos semanas de febrero se ha informado que dos mujeres más: Ingrid Escamilla y la menor Fátima fueron ultimadas en la capital del país.

La plataforma de datos Abiertos de la CDMX precisó que de las 68 mujeres asesinadas en 2019, tres eran menores de edad.

No habrá impunidad… pero no pinten las paredes

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se dijo horrorizada por este caso y aseguró que no habrá impunidad.

“Va a haber justicia, vamos a dar a conocer toda la verdad porque si queremos que cambien las instituciones tenemos que conocer la verdad y ese es el compromiso de la Jefa de Gobierno y además, me voy a dedicar más tiempo todavía a que haya seguridad para las niñas y las mujeres de esta ciudad”, expuso.

En este sentido, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este caso y aseguró que feminicidios como el de Fátima se debe a que se cayó en un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con el modelo neoliberal.

De igual forma, aseguró que todos los días trabaja para garantizar la seguridad de las mujeres, por lo que pidió a algunos grupos feministas que no no rayen las paredes. “Estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan”

¿Y los protocolos de seguridad en las escuelas?

Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, explicó que algunos profesores de la Escuela Enrique Rébsamen están siendo investigados para ver si se cumplieron con los protocolos de seguridad en la entrega de alumnos.

De acuerdo a la Guía Operativa para Escuelas Públicas 2018-2019, los maestros de kínder y primarias deberán solicitar la credencial o identificación del padre o tutor para hacer la entrega de un niño. Cuando pasen 20 minutos y no lleguen a recoger a un menor, el director debe enviarlo a la Agencia 59 de la Fiscalía General de Justicia, situaciones que no ocurrieron en el caso de Fátima.

Algunos de estos protocolos no son aplicados a cabalidad, de acuerdo a algunos padres de familia y a David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, quien además señaló que los compañeros de colegio de Fátima necesitarán mucho apoyo emocional para sobreponerse a esta tragedia.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) expuso que uno de cada 10 feminicidios que se cometen en México es en contra de niñas.

Este lunes vecinos de Tulyehualco realizaron protestas en los alrededores de las escuela donde estudiaba la pequeña Fátima, Ahí, recriminaron al director de la institución por no seguir los protocolos de seguridad al momento de entregar a los niños. De igual forma, realizaron cierre de vialidades. Se prevé que estas protestas se intensifiquen con la llegada de grupos feministas.

Otros feminicidios dolorosos

Karen Esquivel . Desapareció el pasado 22 de septiembre de 2016 en Naucalpan, Estado de México y su cuerpo fue hallado tres días después. Era estudiante de la Unitec y junto a ella también asesinaron a otra mujer quien buscó defenderla.

. Desapareció el pasado 22 de septiembre de 2016 en Naucalpan, Estado de México y su cuerpo fue hallado tres días después. Era estudiante de la Unitec y junto a ella también asesinaron a otra mujer quien buscó defenderla. Lupita "Calcetitas Rojas" . Su cuerpo fue hallado el pasado 18 de marzo de 2017 en un domicilio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Durante nueve meses nadie identificó el cadáver y nadie fue señalado por el crimen.

. Su cuerpo fue hallado el pasado 18 de marzo de 2017 en un domicilio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Durante nueve meses nadie identificó el cadáver y nadie fue señalado por el crimen. María del Pilar González . Una joven de 20 años que vivía en San Miguel de Allende, Guanajuato, murió asesinada a balazos el 22 de enero de 2020 por un sujeto que presuntamente era su ex pareja sentimental.

. Una joven de 20 años que vivía en San Miguel de Allende, Guanajuato, murió asesinada a balazos el 22 de enero de 2020 por un sujeto que presuntamente era su ex pareja sentimental. Isabel Cabanillas . Joven activista de 26 años perteneciente al colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, desapareció el pasado 17 de enero de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su cuerpo fue encontrado el 19 de enero con heridas de bala en el pecho, en el centro de la ciudad.

. Joven activista de 26 años perteneciente al colectivo Hijas de Nuestra Maquilera Madre, desapareció el pasado 17 de enero de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su cuerpo fue encontrado el 19 de enero con heridas de bala en el pecho, en el centro de la ciudad. Mara Fernanda Castilla . Su feminicidio ocurrió la madrugada del 8 de septiembre de 2017 en la ciudad de Puebla luego de que abordó un taxi por aplicación. Su muerte provocó que se promulgara una ley local para regular a las compañías de transporte privado como Uber.

. Su feminicidio ocurrió la madrugada del 8 de septiembre de 2017 en la ciudad de Puebla luego de que abordó un taxi por aplicación. Su muerte provocó que se promulgara una ley local para regular a las compañías de transporte privado como Uber. Abril Pérez Sagaón . Fue asesinada el pasado 25 de noviembre de 2019 en la alcaldía de Coyoacán y su caso fue muy mediático, pues meses atrás había denunciado a su ex esposo por haberla amenazado de muerte; su otrora pareja se encuentra prófuga.

. Fue asesinada el pasado 25 de noviembre de 2019 en la alcaldía de Coyoacán y su caso fue muy mediático, pues meses atrás había denunciado a su ex esposo por haberla amenazado de muerte; su otrora pareja se encuentra prófuga. Joselín . Fue asesinada el pasado 15 de febrero de 2020 por su tío, quien subió a un puente vehicular en Coacalco e intentó suicidarse tras confesar el crimen. Lanzó el cuerpo de la joven de 17 años a las aguas negras.

. Fue asesinada el pasado 15 de febrero de 2020 por su tío, quien subió a un puente vehicular en Coacalco e intentó suicidarse tras confesar el crimen. Lanzó el cuerpo de la joven de 17 años a las aguas negras. Ingrid Escamilla . Fue asesinada el 8 de febrero de 2020 y un día después su cuerpo fue hallado completamente desollado. Tenía 25 años y fue asesinada por su pareja sentimental, quien utilizó un chuchillo para quitarle su piel y órganos.

. Fue asesinada el 8 de febrero de 2020 y un día después su cuerpo fue hallado completamente desollado. Tenía 25 años y fue asesinada por su pareja sentimental, quien utilizó un chuchillo para quitarle su piel y órganos. Jacqueline Nava . El 9 de diciembre fueron encontrados los cuerpos de Jacqueline Nava, sus dos pequeñas hijas y del padre de las pequeñas, quien las mató y luego de suicidó en la misma casa donde vivieron por cuatro años en Naucalpan, Estado de México.

. El 9 de diciembre fueron encontrados los cuerpos de Jacqueline Nava, sus dos pequeñas hijas y del padre de las pequeñas, quien las mató y luego de suicidó en la misma casa donde vivieron por cuatro años en Naucalpan, Estado de México. Fátima. Niña de 7 años fue robada y posteriormente asesinada en la alcaldía de Xochimilco el pasado 15 de febrero. Su cuerpo presenta presentaba signos de tortura, por lo que la indignación se han hecho presentes.

¿Que dicen los involucrados?

“Estoy de acuerdo en que estén actuando ahorita, pero no estoy de acuerdo conque no hayan hecho lo que se debió en su momento porque realmente a mi hermana le pudieron haber salvado la vida… pero ahorita ya con lo de mi hermana se va a salvar a muchos niños”, Karla, hermana de Fátima. “No tengo nada que hablar con ella (Claudia Sheinbaum). Hoy fue mi hija, mañana puede llegar a ser una de sus hijas de cada uno de ustedes que se burlan y carcajean, porque este hombre no se va a tocar el corazón”, María Magdalena, madre de Fátima. “Por eso también le pido a las feministas, con todo respeto, que no nos pinten las puertas, las paredes… sabemos, porque llevamos años luchando, cómo sacarle la vuelta a la provocación. Y que respetamos el derecho de todos a la manifestación, pero ojalá y se ejerza ese derecho de manera pacífica, sin violencia”, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. “Es un caso muy especial el de esta familia, tampoco quiero decirlo en este momento, la circunstancia de la madre, estuvimos hablando con los familiares…entonces ya se dará a conocer en su momento. Pero lo primero es que haya justicia para Fátima”, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.

