Inegi blinda su Censo de Vivienda 2020

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), identifica la zona conurbada del Valle de México como la más peligrosa del país, para levantar el Censo de Población y Vivienda 2020, pues en ella se registran un tercio del total de los delitos.

Al respecto, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi, Edgar Vielma Orozco, advirtió que se encuentran concluyendo el mapeo que identifica, de manera estratificada, los riesgos que en cada una de las zonas existen.

"Particularmente en los municipios que conurban con la Ciudad de México son zonas de mucho riesgo de robos y asaltos, ahí tenemos que tomar medidas diferenciadas al resto del país", aseguró.

En una entrevista con Publimetro, detalló que con esta información del entorno urbano se encuentran tomando medidas específicas con la finalidad de salvaguardar la seguridad de todos los entrevistadores que harán posible el censo en los 45 millones de viviendas a partir del próximo 2 y hasta el 27 de marzo.

Explicó que aunque no hay ciudad o zona del país en la cual no se presente características inseguras, este censo representa un reto mayor en seguridad, pues con información de otras encuestas que el mismo instituto genera, conocen de primera mano que no sólo los delitos comunes han subido sino también los homicidios.

"La delincuencia no es estática. Es un hecho que los homicidios han crecido en los últimos años así que sin duda nos estamos preparando para hacer frente a lo que han crecido", apuntó.

Sin embargo, adelantó que se encuentran muy bien coordinados con los tres niveles de gobierno para resolver la problemática de la inseguridad de la mejor manera, además de que desde la semana pasada se encuentran en campo actualizando las zonas en donde deben de tener mayor cuidado.

Vielma Orozco hizo un llamado a la población para que durante el censo se tomen el tiempo de contestar la encuesta, así como de hacerlo con toda la veracidad posible, pues de esta recolección de información se tomarán decisiones de política pública vigentes para los siguientes 10 años.

"Lo que surja de este censo 2020 vamos a estar conviviendo con ello durante 10 años, es decir, habrá personas que no habrán nacido y que los impactos de la decisión de marzo les va a impactar en materia de salud, educación, porque con esta información las autoridades toman decisiones como dónde abrir escuelas, pavimentar calles, crear hospitales, etc, etc", apuntó.

Lo nuevo del censo

El uso de dispositivos móviles por parte de los encuestadores permitirá que se tengan los resultados del censo el próximo 4 de noviembre, lo que lo convierte en un hecho histórico, pues nunca se habían procesado los cuestionarios el mismo año que se levantaron.

Adicionalmente en esta edición se podrá conocer datos más específicos de la población como:

Número de población afromexicana, afrodescendiente o negra en el país

Grado de discapacidad de las personas

Causas de la migración y municipios de donde migran las personas

Captar actividades económicas que no se consideran, cómo planchar ropa o actividades que generan ingresos

Cuestionario de alojamiento de tipo social; lo que sucede en orfanatos, centros de adultos mayores

Datos tecnológicos y cómo se incorpora la gente a ellos

Datos clave

El Censo 2020 se levantará del 2 al 27 de marzo a 45 millones de viviendas, los 185 mil entrevistadores recorrerán cerca dos millones de kilómetro cuadrados en los más de dos mil 480 municipios que conforman el país.

Los entrevistadores se identifican con chaleco beige y logo del Inegi, así como credencial grande con fotografía y se puede verificar en el número 800 111 46 34la legitimidad de la identificación.

Este año se levantará la información en un dispositivo móvil que permitirá que la entrevista básica dure 12 minutos, mientras que cuatro millones de vivienda –elegidas aleatoriamente– responderán el cuestionario ampliado de 22 minutos

El cuestionario básico permite conocer datos básicos como cuántos son en la vivienda, su sexo, servicios con los que cuenta como agua, luz, teléfono, internet y en qué trabaja.

El cuestionario ampliado adiciona datos como el municipio donde estudia o trabaja, la encuesta Origen y Destino de la población y el uso de energía renovable en las viviendas.