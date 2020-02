Investiga SEP protocolos de entrega de alumnos por caso Fátima

La Secretaría de Educación Pública (SEP) investiga el cumplimiento del protocolo de entrega de menores en la primaria donde estudiaba Fátima, la niña de 7 años cuyo cuerpo fue hallado el sábado en Tláhuac.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, informó que todas las escuelas de nivel básico en la CDMX, incluida la Enrique C. Rébsamen, cuentan con protocolos para la entrega de los niños y las niñas.

En rueda de prensa, Fernández Fuentes detalló que el protocolo de entrega de menores en las escuelas es muy claro al establecer que aquellos niños o niñas que no sean recogidos por sus familiares, quedan a resguardo del director del plantel y este deberá llevarlos a la Agencia del Ministerio Público, para que ahí puedan reencontrarse con sus conocidos plenamente acreditados.

“El punto es que la Ciudad de México cuenta desde hace mucho tiempo con los protocolos para la entrega de niños y niñas, y en la parte de lo que compete la Autoridad Educativa, la parte de la investigación administrativa, es muy importante señalar si se cumplieron estos protocolos sobre la materia, en especifico, en esta escuela Rébsamen”, subrayó.

Asimismo, el funcionario federal señaló que la SEP ya inició un acta administrativa para recabar todos los datos necesarios respecto a los momentos en que la niña Fátima estaba en el plantel educativo, cuando fue entregada y cuando ya no se tuvo contacto con ella. “Hay investigación penal en ese sentido”, acotó.

En tanto, enfatizó que los menores, de acuerdo al protocolo, no pueden ser entregados a alguien que no está acreditado con la credencial correspondiente o un documento que contenga la autorización expresa de la familia.

No obstante, Fernández Fuentes dijo no poder prejuzgar hasta que no se entreguen los resultados de la investigación.

“Lo que sí podemos decir es que la obligación de directivos y maestros es entregar a la niña o al niño a alguien acreditado y en ningún momento se deja fuera de la escuela […] hay un protocolo establecido que funciona de manera regular y obligatorio”, puntualizó.