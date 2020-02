Ante la escasez de mascarillas, una china va al hospital con un disfraz de jirafa para protegerse del coronavirus

Una mujer en China fue captada asistiendo a un hospital en Luzhou, en la provincia de Sichuan, vistiendo un traje inflable de jirafa al no poder conseguir una mascarilla para protegerse del coronavirus Covid-19.

La protagonista del hecho, que se apellida He, acudió al centro hospitalario el pasado 14 de febrero en búsqueda de medicinas para su familia; según informó Daily Mail. Debido a que es la persona más fuerte y sana del grupo familiar, sobre sus hombros ha recaído el hacer las compras y otras tareas para evitar que sus padres se infecten.

Asimismo, el medio reseñó que la abnegada hija también le pidió al doctor que sostuviera una consulta a distancia por video con su padre anciano, un paciente recurrente del hospital, a través de su teléfono.

In Sichuan, a woman who could not get her hands on masks or hazmat suit, wore a giraffe costume to get her elderly parents' medicine from the hospital. Experts are advising against this…but Im in love with the suit.https://t.co/OZFYJUjJEU pic.twitter.com/i825kosHTo

— Rachel Cheung (@rachel_cheung1) February 15, 2020