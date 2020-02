Madre de Fátima maltrataba a la menor: DIF – CDMX

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México (DIF-CDMX) informó que la madre de Fátima era descuidada y maltrataba emocionalmente a la menor.

A través de una tarjeta informativa, detalló que en noviembre del 2015 un familiar interpuso un reporte en el que se señalan problemas en el círculo familiar, descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas, una de ellas era Fátima, quien entonces tenía 2 años de edad.

En noviembre de 2015, un trabajador social del DIF de la Ciudad de México asistió al domicilio en donde ubico a la madre de la menor, quien quien informó que estaba siendo atendida por una trabajadora social del DIF Nacional.

En el mismo mes, un trabajador social del DIF de la Ciudad de México corroboró que la madre de familia era atendida por una trabajadora social del DIF Nacional, quien admitió tener el mismo reporte de maltrato, realizando intervención social.

En febrero de 2016 el DIF-CDMX dio por concluido el expediente, y en julio de 2017 recibieron una llamada de la tía de Fátima, Sonia López, quien señaló que existía descuido y negligencia generado por la madre y padrastro de la menor, por lo que solicitó orientación para el proceso de guarda y custodia de sus sobrinos, mismo que se le proporcionó. Después de esta fecha, no se tuvo ninguna interacción con la solicitante.

Este día Sonia López señaló que a pesar de las denuncias de maltrato, ninguna autoridad local intervino para poner a salvo a su sobrina.

“Fátima era muy amada y había todo un proceso detrás, un proceso de salud mental que no se siguió, había un descuido que se reclamó no solamente por parte de la familia, sino por vecinos. Se pidió que se le diera la atención, se pidió que cuidarán de la madre porque también es una víctima aquí, se pidió que se hiciera lo que correspondía y nadie nos hizo caso”, subrayó.

Con lágrimas en los ojos, expuso que no es posible que hayan pasado tantos días para que el caso fuera atendido, de igual forma reprochó que la propia familia tuvo que dar todas las pistas y el trabajo para hallar el cuerpo de la niña.

“No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella, ella pudo haber sido encontrada con vida y nadie nos hizo caso. Hubo gente que tuvo la empatía con nosotros de la Fiscalía, pero no tuvieron los recursos. Es importante que no se repita esta situación, que no le pase a nadie más”, comentó.

