En abril debe terminar reforma en el transporte público de Jalisco

Aunque el gobierno del Estado mencionó que desde el primer mes de 2020 todas las unidades de transporte público habrían migrado al modelo de ruta empresa, procesos de negociación, entre otras demoras aplazaron esta situación y ahora afirman que será en diciembre cuando el nuevo esquema entre completamente en vigor.

A decir del gobernador del Estado Enrique Alfaro, dos mil 200 de las cinco mil 500 unidades ya laboran en este esquema, que dentro de sus principales características es que la tarjeta de prepago será obligatoria para los usuarios.

“La tarjeta paga exacto, no me roban el dinero, el chofer no se distrae, no lo asaltan ni a los usuarios”, destacó el secretario de Movilidad, Diego Monraz, sobre la razón para usar estos equipos.

FOTO: Gobierno del Estado

Las autoridades informaron que se han invertido 310 millones de pesos para implementación del Sistema Integrado de Transporte, lo que es equivalente a tres mil 662 equipos; dos mil 023 unidades con Sistema de recaudo, videovigilancia y monitoreo instalado. Al finalizar abril, se habrán instalado el 100% de los equipos.

Las autoridades informaron que se instalarán 700 puntos de recarga en todo el Estado de las tarjetas, pues hay múltiples quejas de usuarios quienes señalan que deben ir hasta las estaciones del Tren Ligero a recargar. Los nuevos puntos de recarga estarán en tiendas de autoservicio.

La tarjeta, además de operar en los camiones y Tren Ligero, podrá ser utilizada en Tepatitlán de Morelos, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, además de asistir en otros sistemas de movilidad no motorizada como MiBici.

“Se apostó en 2019 a la regularización de las concesiones como el primer paso, se apostó a la consolidación del modelo ruta-empresa, para poder terminar ese proceso el año pasado y a la instalación de los sistemas de pago electrónico para que ya con ese sistema operando podamos afinar los modelos de subsidios focalizados, la política de transbordos y todo lo que viene este año. Eso ya se acabó”.

El pasado 12 de febrero se publicaron las reglas de operación para iniciar con la renovación de mil 200 camiones que están fuera de norma, en lo que se invertirá por parte del Gobierno 500 millones de pesos, licitación que harán transportistas para renovar unidades por dos mil 680 millones de pesos.

Este martes se realizó la instalación del pleno del Observatorio Ciudadano de Movilidad y de Transporte Público del Estado de Jalisco.