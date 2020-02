Creador de la opción "copiar" y "pegar" fallece a los 74 años

A la edad de 74 años, el ingeniero Larry Tesler falleció, así lo dio a conocer un comunicado de Apple Insider y un obituario de Xerox.

Tesler se hizo mundialmente conocido por ser el programador detrás de la creación de la función de "copy" y "paste", es decir, el de copiar y pegar textos o archivos que se hayan seleccionado.

El científico formó parte de Apple y fue uno de los responsables de crear herramientas de interfaz en los productos de la empresa de Steve Jobs.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020