Feminicidios de indígenas, las muertes silenciadas

La muerte provocada a las mujeres indígenas por su condición de mujer y etnia no tiene la misma cobertura en los medios, ni en la opinión pública, como la de Paty una menor de doce años de edad. La indignación feminista también debe visibilizar estas violencias.

La mañana del 19 de agosto el cuerpo de Paty, de 12 años de edad, apareció tirado en un paraje entre San Martín y la comunidad de Nachij. Las marcas en su cuerpo indicaban que había sido violada.

Antes de ser reportada como desaparecida, el día 17 de agosto -dos días antes de que se encontrara su cuerpo-, Paty trabajaba dando servicios de limpieza en la cabaña Lupita, en la misma comunidad donde la encontraron muerta.

Era una niña indígena de la comunidad Tzeltales, en el municipio de Chilón, en Chiapas. En la región hay un total de 350 mil 912 mujeres tzeltales, según cifras oficiales.

Paty es una de ellas. El 17 de agosto, salió de su casa -donde vive con sus padres- con rumbo a la cabaña donde trabajaba para realizar sus labores, pero cuando iba de vuelta a su hogar, fue interceptada por tres sujetos, entre ellos un menor de 16 años de edad. Los tres abusaron sexualmente de ella para posteriormente asesinarla. La causa de muerte fue luxación de vértebras cervicales, dijeron los peritos.

Las mujeres y niñas indígenas en el país, viven día con día discriminación y violencia social. Las causas: su condición de género, la desigualdad que enfrentan, su situación social e identidad étnica y por la subordinación en un sistema desinteresado en las comunidades indígenas.

El feminicidio de Paty, como el de cientos de mujeres víctimas en las comunidades indígenas, pasa desapercibido en los medios de comunicación nacionales y en las Fiscalías donde no existe una especialización para atender a mujeres que son víctimas de violencia.

Falta de especialización en Fiscalías

La abogada Daniela Melendez, experta en temas de género, explica la importancia de la especialización en las fiscalías para atender este tipo de delitos, respetando siempre los usos y costumbres de cada comunidad y los derechos humanos de los indígenas.

"Se deben reforzar a la Ley General de Víctimas, el apoyo a las indígenas, porque muchas no cuentan con un traductor. Son pocas las Fiscalías especializadas en víctimas indígenas. Por el traductor del dialecto, además que tiene que ser una atención más especializada regida por los usos y costumbre de cada región de los indígenas para que no sean revictimizadas y además se sientan bien. No ser maltratadas con esa discriminación", dice Daniela.

