Crecen delitos en la CDMX; destacan feminicidios y violaciones

Durante 2019, siete delitos de alto impacto, entre los que se encuentran el feminicidio y violación, aumentaron en la Ciudad de México, reportó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Al dar a conocer su reporte anual sobre incidencia delictiva, la organización precisó que el feminicidio creció en 58.14% si se compara con 2018, mientras que las violaciones lo hicieron en 4.01%, al pasar de 43 a 68 casos y de mil 397 a mil 453 denuncias, respectivamente.

De igual forma, el homicidio doloso aumentó en 2.4% al pasar de mil 367 a mil 400 carpetas de investigación; mientras que la extorsión se disparó en 59.70% al crecer de 536 a 856 denuncias, y el robo a negocio se elevó en 10.72%, pues en 2018 se reportaron 20 mil 162 casos y para 2019 la cifra se ubicó en 22 mil 323.

Por último, el ONC indicó que la trata de personas pasó de 103 a 180 carpetas de investigación, esto es, in incremento de 74.76%, mientras que el narcomenudeo aumentó 2.08% al pasar de cinco mil 974 carpetas a seis mil 98.

En tanto, hubo una disminución de entre dos y 37% en los casos de homicidio culposo, secuestro y robo con violencia, de vehículo, a casa habitación y a transeúnte.

En su reporte, la organización detectó que durante la madrugada los delitos que más se cometen son los homicidios culposos; en tanto, por la mañana los feminicidios, secuestros y trata de personas tienen mayor incidencia; durante la tarde los delitos más cometidos son la extorsión, robo con violencia, a casa habitación, a negocio, a transeúnte y el narcomenudeo; y en la noche destacan los homicidios dolosos, robo de vehículos y violación.

Discrepancia en las cifras

El ONC detectó que hay discrepancia en las cifras que presenta la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) y los reportados por la Fiscalía capitalina y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por ejemplo, la Fiscalía y el Secretariado reportaron que durante 2019 se cometieron 22 mil 323 robos a negocio, mientras que la ADIP sólo presenta 20 mil 865, es decir, una diferencia de mil 458.

Además hubo 37 mil 558 robos con violencia reportados por la Fiscalía, pero la Agencia sólo muestra 36 mil 94, esto es, una diferencia de mil 464 carpetas de investigación.

“La discrepancia yo creo que atiende a una problemática verdaderamente compleja de registros. Quiero pensar que aquí lo que sucede es que la ADIP no va a la misma velocidad, es decir, va mucho más lenta o no dan a la tarea de revisar cómo las carpetas de investigación luego se reclasifican, esa es la impresión que yo tengo, la explicación que nos dieron no fue contundente, los buscamos y nos dieron una respuesta de cómo se registran, no por qué están mal”, argumentó, Francisco Rivas, director del ONC.

Por lo anterior, subrayó que si bien es plausible la apertura de los datos abiertos sobre víctimas y carpetas de información de la ADIP, es muy importante que se mejoren los procesos de actualización y homologación con respecto a la información publicada por el Secretariado, ya que ambos provienen de la misma fuente. “Mientras existan diferencias importantes, se generará confusión y desconfianza en los datos”.

Delitos que en promedio ocurren más entre semana:

Feminicidio

Extorsión

Secuestro

Narcomenudeo

Robo a negocio

Robo a Transeúnte

Trata de personas

Robo con violencia

Robo de vehículos

¿Y lo fines de semana?

Homicidio culposo

Homicidio doloso

Robo a casa habitación

Violación

