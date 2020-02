Rescatan con vida al periodista Adrián Fernández

Adrián Fernández fue rescatado por fuerzas policiales y castrenses luego de un operativo esta tarde en una casa de seguridad localizada en el municipio de Jiutepec, Morelos, zona conurbada de Cuernavaca.

Secuestran al periodista Adrián Fernández en Cuernavaca El director de la revista Perfil celebraba su cumpleaños en un bar cuando un comando llegó al lugar, mató a un empleado y se llevó al periodista.

El periodista fue raptado la noche de este miércoles por un grupo armado que ingresó al bar donde festejaba su cumpleaños.

Se informó que en el operativo de rescate fueron detenidos 10 presuntos secuestradores, al parecer oriundos del estado de Sinaloa, vinculados al grupo delictivo de Los Mayas, con presencia en la zona centro del estado.

El último mensaje que Adrián envió a su familia, fue una imagen fotográfica donde se le observa festejando con sus amigos y partiendo un pastel con motivo de su cumpleaños en la cantina-bar México Lindo, situado en el corazón de Cuernavaca.

"Son tantos feminicidios y no quiero ser uno de ellos"; joven denuncia amenaza de muerte En redes sociales una joven universitaria denunció agresiones físicas y psicológicas por parte de su ex pareja a quien hace responsable de cualquier incidente posterior

En la Fiscalía General del Estado (FGE) su esposa, María Yesenia Balvas Fajardo, mostró una fotografía de Adrián con la leyenda "exigimos que regreses sano y salvo" y al borde del llanto pidió a los plagiarios regresen con vida a su esposo porque es un hombre que no le debe nada a nadie.

"No me explico por qué pasó, solo quiero el apoyo de todos y al gobernador que acabe con la inseguridad y todo lo que está pasando. Esto es horrible, me cambia la vida. Adrián festejaba su cumpleaños en México Lindo, de donde se lo llevaron; estaba con sus amigos y de hecho me mandó fotos partiendo el pastel y de repente no supe más de él", expresó.

Este miércoles alrededor de las 20:30 horas un grupo armado irrumpió el establecimiento ubicado en el Boulevard Juárez, mató al valet parking y se lo llevó.