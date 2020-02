Van 15 días de paro y así lucen los destrozos en el CCH Sur

Las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tomadas por paristas desde hace 15 días registran daños.

No se han reanudado labores desde que se realizó el paro hace quince días; inició el pasado 5 de febrero como protesta a la violencia de género.

En redes sociales se filtraron imágenes de los hechos: sillas rotas, aparatos electrónicos decadentes, pintas y documentos regados por doquier.

Debido a los destrozos en las instalaciones del CCH Sur, diversas opiniones fueron expresadas en redes sociales.

@RicardoAlemanMx me apoyas a difundir las condiciones del CCH Sur CDMX desde el 5 de Febrero un grupo de no más de 50 personas tienen las instalaciones con un paro indefinido al día de hoy no tenemos pliego petitorio aún según exigen Equidad de Genéro usted les cree pic.twitter.com/yPfIEisQ5y

