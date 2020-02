Exigen limpieza de contaminantes en la laguna de Cajititlán

Acompañados de representantes de los tres niveles de gobierno, grupos defensores de los derechos ambientales realizaron un recorrido por la cuenca del arroyo de San Isidro Mazatepec para denunciar que la contaminación en el Río Santiago no es el único ecocidio vigente, sino también la contaminación que se está dando en las lagunas de Cajititlán y la Presa Valencia.

En estos dos vasos lacustres las actividades recreativas son la principal fuente de ingresos, pues la pesca ha sido desplazada por las aguas contaminadas. Acusan que la principal fuente de polución procede de las descargas domiciliarias, sobre todo de la cabecera municipal de Tlajomulco y de las fábricas que se ubica en el corredor del Circuito Metropolitano Sur.

FOTO: Héctor Escamilla

“El arroyo de San Isidro Mazatepec recoge todo lo del corredor industrial del Circuito Sur, de muchas fábricas grandes, que no queremos que se quiten, dan empleo a los pueblos; que hagan la obra completa, ¿de qué te sirve dar empleos si los estás matando? Da empleos y sanea tu agua. Es un llamado humanitario que no está mal para nadie. Es para bien del futuro. Además no pueden seguir así toda la vida. Por bien de la industria les conviene reutilizar el agua, para que haya agua para la industria y para los pueblos”, señaló Enrique Lira, activista de la Unión de Pueblos Lerma – Chapala – Santiago.

En el caso de la Presa Valencia en el municipio de Acatlán de Juárez, es hora que no se recupera del desastre ambiental ocurrido en 2013, cuando a decir de las autoridades se derramaron miles de litros de melaza de un ingenio cercano, provocando la mortandad de todos los peces de la cuenca.

A decir del activista Rubén Dario del Río, la crisis ambiental se originó en realidad por la acumulación de desechos orgánicos en el agua, pero se culpó a la melaza porque al tratarse de un producto biodegradable, generaba mejor impresión mediáticamente.

Después de realizar el recorrido, los ambientalistas buscaron la firma de acuerdo con las autoridades que les acompañaron para que se haga un plan integral de rescate de la cuenca del arroyo.