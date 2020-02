Mexicano que recibió un disparo de un agente de inmigración en Estados Unidos presentó demanda

El mexicano Erick Díaz Cruz, un mexicano que recibió un balazo propinado por un agente del ICE, presentó una demanda contra el funcionario. El incidente se produjo cuando se realizaba un arresto contra la pareja de la madre de Díaz Cruz.

Díaz Cruz se encontraba en Nueva York visitando a su madre cuando llegaron efectivos del ICE (el Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos) a llevarse detenido a otro hombre, pareja de la madre de Cruz.

"Nuestro cliente, Erick Díaz Cruz, quien recibió un disparo en la cara por un oficial de ICE este mes, ha presentado una demanda federal de derechos civiles contra el oficial. La presentación se produce cuando Trump anuncia redadas de ICE en ciudades santuario de todo el país", informó The Legal Aid Society, un bufete que defiende a personas de bajos recursos.

#BREAKING: Our client, Erick Diaz Cruz, who was shot in the face by an ICE officer this month, has filed a federal civil rights lawsuit against the officer. The filing comes as Trump announces ICE raids in sanctuary cities across the country. #AbolishICE #ICEOut pic.twitter.com/gxbLyzvwRQ

— The Legal Aid Society (@LegalAidNYC) February 19, 2020