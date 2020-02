¿Te pueden despedir por faltar al trabajo por #UnDíaSinNosotras?

Con motivo de la convocatoria que se lanzó para que las mujeres de México realicen un paro nacional el próximo 9 de marzo, para manifestarse contra la violencia de género, así como por la memoria de la niña Fátima Cecilia y de la joven Ingrid Escamilla ambas víctimas de feminicidios, una duda que surge es que si por no asistir a su centro de trabajo se puede tomar alguna represalia en su contra.

La Ley Federal del Trabajo establece que faltar un día al trabajo no es motivo para que los patrones despidan a sus trabajadoras, sólo se puede descontar el salario de ese día, pero no más allá.

Sin embargo, esta medida no aplica si en un periodo de 30 días, sin importar que correspondan a meses distintos, la trabajadora tiene más de tres faltas sin permiso o sin causa justificada, como lo establece el artículo 47 de dicha ley: "Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada".

En caso que el despido se concrete: “El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes”.

Asimismo, en redes sociales se ha pedido no condenar a las mujeres que decidan no sumarse al paro, ya que también habrá casos en que las labores que desempeñan son fundamentales y no hay alguien más que las pueda realizar, o porque la vida de alguien más dependa de esa actividad.

Aunque algunos centros de trabajo apoyan esta acción, es conveniente que las mujeres revisen la propuesta que se les exponga, incluso si no hay una posición clara pueden pedírsela al patrón para saber cómo actuar ese día.

Sobre este tema, la periodista Katia D’Artigues cuestionó a Luisa Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, la funcionaria federal se manifestó a favor de él, pero no precisó si ella se sumaría al paro.

“Creo que es un movimiento, un llamado solidario a decir ya basta de tanta violencia, de esta cultura machista que ha venido destruyendo y doliéndonos tanto, creo que siempre estos movimientos, cuando surgen de los auténtico, de lo real, son muy importantes y la verdad es que creo en esta solidaridad que está surgiendo entre las mujeres; que sea algo que estemos debatiendo todo el tiempo, fijándonos en el debate público, la violencia a las mujeres es algo que vivimos todas todos los días”, dijo.