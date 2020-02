Roger Stone, amigo de Trump, es sentenciado a 40 meses en prisión

Roger Stone, un firme aliado del presidente Donald Trump, fue condenado el jueves a tres años y cuatro meses de prisión después que el Departamento de Justicia desistió de su recomendación inicial de al menos siete años.

El jurado halló a Stone culpable en noviembre de mentir al Congreso, manipular un testigo y obstruir la investigación de la cámara baja sobre la presunta coordinación entre la campaña de Trump y Rusia en la elección de 2016.

Mientras tanto, Trump no ha cejado en la defensa de su amigo íntimo, lo que ha provocado una minirrevolución en el Departamento de Defensa y denuncias de que el presidente interfiere en el proceso.

Trump sostuvo en un tuit que la recomendación inicial de los fiscales federales de una pena de al menos siete años de prisión para Stone era una “perversión de la justicia”. A continuación, el secretario de Justicia, William Barr, dio marcha atrás de esa recomendación, y cuatro fiscales se recusaron del caso.

“They say Roger Stone lied to Congress.” @CNN OH, I see, but so did Comey (and he also leaked classified information, for which almost everyone, other than Crooked Hillary Clinton, goes to jail for a long time), and so did Andy McCabe, who also lied to the FBI! FAIRNESS?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2020