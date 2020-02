Bullying en Australia: se viraliza video de reacción de un niño acosado por sus compañeros

El bullying causa estragos en el mundo y Australia no es la excepción. Una madre de Brisbane colgó en las redes sociales un video que se viralizó. Allí, su hijo Quaden, de 7 años, llora desconsoladamente y le pide: "dame una soga, quiero matarme".

El portal Infobae informó que Quaden sufre de acondroplasia, también conocida como enanismo. Sus compañeros se burlan de él y lo agreden de múltiples maneras. Por ello, cuando fue a buscarlo al colegio y encontrarlo en ese estado, lo grabó.

"Quiero que la gente sepa, padres, educadores, maestros. Estos son los efectos del bullying. Esto es lo que el bullying causa, por eso, por favor, eduquen a sus hijos, a sus familiares y amigos. Quiero que la gente sepa cuánto nos está lastimando como familia", dice Yarraka Bayles, con la voz quebrada.

Quaden estaba recibiendo clases en su casa. A los seis años ya había intentado suicidarse. La madre contó a medios australianos que Quaden quiso asistir ese día al colegio porque irían los jugadores de los Brisbane Bullets, un equipo de baloncesto. Cuando esperaban para saludar a los atletas, un condiscípulo comenzó a golpearle repetidamente la cabeza.

La publicación del video en las redes sociales ha generado la reacción de múltiples figuras en todo el mundo. El actor Hugh Jackman publicó un video en su cuenta twitter en el que le dice: "Eres más fuerte de lo que crees. No importa lo que pase, yo soy tu amigo. Por favor, seamos amables entre nosotros, el bullying no está bien".

Quaden – you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

La BBC de Londres informó que el video ha sido visto por más de 14 millones de usuarios de las redes sociales. Se crearon etiquetas como #WeStandWithQuaden 0 #apoyamosaQuaden.

El actor cómico norteamericano Brad Williams, quien también padece de la misma condición de Quaden abrió una recolección pública de fondos para regalar al niño y a su madre un viaje a Disneylandia, California.

I’ve set up a GoFundMe to send brave Quaden and his mother to Disneyland. Let’s show a bullied kid that he is loved! https://t.co/vGLHQXzO0K

