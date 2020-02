La famosa y querida conductora Galilea Montijo siempre hace gala de su buen gusto al vestir y siempre destaca por ello tras cada transmisión del programa matutino Hoy, pero durante su desfile por la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2020, la mexicana fue criticada por no haber sido bien asesorada en la elección de su vestido, siendo así calificada entre los que "desentonaron" por su mal gusto.

Premio Lo Nuestro 2020: J Balvin recibió el reconocimiento Ícono Mundial "Yo no me siento un ícono, pero sí me siento que soy un gran soñador y este premio se lo dedico a Colombia", dijo el cantante.

Galilea Montijo entre los peores vestidos de la alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2020

Aunque la fanaticada de Galilea se desbordó en halagos por su atuendo, para los críticos del fashion el vestido de la conductora tuve muchos desaciertos. El primero estuvo enfocado en las líneas o cortes, pues a su criterio, debieron ser más impecables, no tan abultadas y más definidas. Es decir los cortes asimétricos no debieron ser tan recargados y mucho menos del mismo tono del traje que fue diseñado por vestido Benito Santos.

Otro de los puntos negativos están orientados en su peinado, pues para poseer un atuendo tan llamativo y un tanto excéntrico por lo vaporoso, su cabello lució muy plano y conservador creando así un contraste que no logró verse a tono. Y por último, sus aretes no combinaban para nada con el estilo de su atuendo.

Sin embargo, hubo quienes defendieron el look que llevó con mucha actitud durante la gala de premiación.

Otras estrellas que no "brillaron" en la alfombra magenta

Los famosos hermanos Jesse y Joy siempre conservan un aire un tanto rebelde y con aires hindúes muy particulares, pero para este evento, llegaron demasiado sencillos y no supieron adaptarse a la tan importante gala de premiación, pues su apariencia fue muy desenfadada y se notó que no hubo interés por destacar.

La cantante Farina también se llevó el calificativo de "exagerada", pues su atuendo no le hacía lucir bien y ocultaba en gran parte su figura. Además de desentonar con el resto de las estrellas que se esforzaron por lucir impecables.

Aunque la cantante Natti Natasha tiene un estilo muy particular, no logró seducir con su look en cuero negro con el que no dejó nada a la imaginación. Los detalles de la correa en la cintura, así como el escote que no le favoreció, así como el accesorio que llevó en su cabello la hicieron desentonar.

Pero sin duda quien se llevó todos los calificativos no a su favor, fue el cantante de trap y ritmos urbanos de Flow Vándalico quien mostró un atuendo bastante irreverente y con el que muchos se preguntaban cómo se llegaría a sentar durante la gala. Sin embargo, logró su objetivo de "llamar la atención".

