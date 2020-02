Pareja se ‘envuelve’ en plástico para prevenir el coronavirus durante un vuelo

Una pareja captó la atención durante un vuelo en Australia al viajar totalmente cubiertos de plástico para evitar enfermarse con el nuevo coronavirus Covid-19.

El inusual evento fue registrado por otra pasajera a bordo, quien compartió las imágenes de los precavidos viajeros en Twitter el pasado martes 18 de febrero.

“Actualmente detrás de mí en el avión. Cuando estás súper asustado del #coronavirus #COVID2019”, escribió @Alyss423 junto al video.

En el clip, se puede ver a una mujer durmiendo con un traje plástico rosado que tenía una abertura para el rostro y una para cada brazo. Además, usó una mascarilla a juego estampada. Igualmente, su compañero viajó con una capa transparente similar, guantes de látex y con un tapabocas.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1

— alyssa (@Alyss423) February 19, 2020