Anciana millonaria dejó 14 millones de dólares a la caridad sin decir nada a su entorno

Una anciana millonaria muy ahorrativa y discreta dejó a 15 organizaciones de caridad una suma de 14 millones de dólares. Lo curioso del caso es que nunca había contado a sus familiares o amigos que tenía esa cantidad de dinero.

Se trata de Sheila Woodcock, quien murió en 2018. La historia la cuenta el diario británico Daily Mail. Nunca se casó, ni tuvo hijos. A nadie en su entorno comentó que tenía una fortuna y que la dejaría a 15 organizaciones de caridad que fueron citadas, esta semana, para entregar los aportes.

Seguramente sabedora de que dejar una fortuna como esa produciría alguna escisión entre sus seres queridos, organizó todo para que fueran organizaciones de caridad las que pudieran distribuir su legado entre los más necesitados.

El diario Canberra Times de la capital australiana agregó que un primo segundo de Sheila, Kent Woodcock, fungió como su albacea. Añade el reporte que Kent citó a los representantes de las 15 organizaciones de caridad en una base de servicio de helicópteros cerca de Newcastle. Allí les anunció, en voz alta, las donaciones que recibirían.

Este diario agregó que "a ocho organizaciones se les entregará un millón 375 mil dólares, mientras que a tres 450 mil y a otras cuatro, 340 mil dólares".

Kent dijo que sabía que Sheila estaba "cómoda" pero no que tuviera tanto dinero. También contó que las aficiones de Sheila eran los viajes, la horticultura, la actuación y el chocolate, además de compartir con sus amistades cercanas.

"Sheila estaría muy contenta de verlos a todos aquí desde todas partes. Hoy es un día para celebrar la generosidad de una mujer fuerte, independiente, vibrante y privada", agregó su primo.

El miembro del estado por Newcastle, Tim Crakanthorp, agradeció a Sheila su donación. "Sheila Woodcock dejó $ 14 millones (¡sí, $ 14 millones!) A 15 grupos comunitarios cuando falleció. El cachorro de perro guía Woody (que lleva su nombre) representó a NSW Guide Dogs (uno de los beneficiarios) en una ceremonia en honor a ella hoy. ¡Un legado increíble!", escribió en su cuenta en Twitter.

Sheila Woodcock left $14 million (yes, $14 million!) to 15 community groups when she passed away! Guide dog pup Woody (named after her) represented NSW Guide Dogs (one of the beneficiaries) at a ceremony honouring her today. An amazing legacy! pic.twitter.com/vDl9W2uLTZ

— Tim Crakanthorp (@crakanthorp) February 19, 2020