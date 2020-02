Casos de coronavirus aumentan 1193% en Corea del Sur en una semana

La epidemia de coronavirus Covid-19 sigue creciendo fuera de China. En Corea del Sur, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que se han registrado 346 casos hasta el 22 de febrero; sin embargo, el Centro para la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC) reporta 433 contagios hasta el sábado, 229 de los cuales fueron registrados en un mismo día.

El principal centro del contagio en Corea del Sur es la ciudad de Daegu, en el sureste del país.

Al mismo tiempo, de acuerdo con la OMS, se registraron este 22 de febrero 35 casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, con un incremento de 20 contagios comparado con el reporte del día anterior.

Italia cuenta una historia similar. Aunque el reporte de la OMS solamente reporta un incremento de tres casos a nueve en los mismos días, el Ministerio de Sanidad reporta más de 60 casos en Italia, además de dos fallecidos, por lo que el gobierno italiano puso en aislamiento a once localidades en el norte del país.

País Casos confirmados 16 de febrero 17 de febrero 18 de febrero 19 de febrero 20 de febrero 21 de febrero 22 de febrero Corea del Sur 29 30 31 51 104 204 346 Aumento en % 1193,103448 Italia 3 3 3 3 3 3 9 Aumento en % 300 Estados Unidos 15 15 15 15 15 15 35 Aumento en % 233,3333333

¿Por qué aumentaron los casos de coronavirus fuera de China?

En los últimos cuatro días el número de contagiados por el Covid-19 se ha multiplicado en Corea del Sur en dos sitios específicos: la secta cristiana Shincheonji en Daegu y alrededores y el hospital Daenam del colindante condado de Cheongdo.

Las autoridades sanitarias surcoreanas han insistido por el momento en que la epidemia se encuentra todavía en una fase controlable y mantienen la alerta en el tercer nivel (de un máximo de cuatro).

Aislamiento a ciudades en Italia

La cifra de contagiados crecerá inevitablemente aseguran las autoridades italianas que ya han confirmado dos fallecidos y el contagio por coronavirus de al menos 60 personas en las regiones de Lombardia, Véneto, Emilia Romagna y un último caso en Piamonte, en el norte del país.

Asimismo, el ministerio de Sanidad descartó que el primer contagio se produjera a través de un italiano que regresó de China el 21 de enero como se había creído en un primer momento.

Por el momento, a las cerca de 60 mil personas aisladas en once localidades, diez en Lombardia y una en Veneto, se les ha pedido que no salgan de sus casas, se ha ordenado el cierre de los comercios y suspendido las actividades públicas y los trenes no se detienen en estas localidades.

Pero el Gobierno y la Protección Civil lleva reunido toda la jornada estudiando nuevas medidas para evitar que la epidemia se extienda aún más.

El coronavirus se duplica en Estados Unidos

En la misma semana, Estados Unidos pasó de tener 15 casos a tener 35, aunque de acuerdo con Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias, todos los casos se han relacionado con viajes al extranjero y no ha habido propagación comunitaria de la infección en los Estados Unidos, informó el periódico The New York Times.

Once de las infecciones fueron diagnosticadas en viajeros que enfermaron después de regresar por su cuenta del extranjero, y dos de sus contactos cercanos se infectaron. Los otros 21 pacientes son personas que fueron devueltas a los Estados Unidos por el Departamento de Estado.

Finalmente, Estados Unidos espera más infecciones entre las personas que fueron pasajeros a bordo del crucero Diamond Princess y que actualmente están en cuarentena, dijo a doctora Messonnier.