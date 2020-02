Filtran fotografías de Shakira que deja en evidencia su celulitis

La cantante Shakira se ha convertido en un ícono no solo de la música, sino también de la danza, pues sus sensuales movimientos en escena dejan a más de uno boquiabierto, pero a pesar de que la colombiana siempre hace gala de su escultural y delgada figura, ella no se escapa de padecer de la tan temida celulitis.

Filtran fotografía de Shakira que deja en evidencia su celulitis

La imagen que se ha colado en las redes sociales muestra a la intérprete de "Ojos así" luciendo un muy ajustado vestido verde que deja ver sus tonificadas piernas en las que se han alojado estrías y unas grietas de celulitis que nadie imaginaba ver, tomando en cuenta su dieta saludable y horas dedicadas al gimnasio.

Captura de pantalla

Reacciones de los fans de Shakira

La imagen alborotó las redes sociales en las que se arrojaron miles de comentarios entre los que destacaban la falta de esperanza por lucir un cuerpo perfecto: "Si Shakira tiene celulitis, qué queda para uno", "Ella es igual perfecta", "Eso es normal, anormal es que no las tuviera", "Me encanta porque es una mujer real. Todas la tenemos o la gran mayoría! Me encanta y es hermosa", fueron algunas de las reacciones de sus fans quienes de primera cuenta respondieron sorprendidas, pero luego hasta identificadas se sintieron con la colombiana quien a sus 43 años aún sigue haciendo gala de un cuerpo envidiable.

