Una mujer se lanzó a un estanque congelado para salvar a su perro de ahogarse

🙂 И наш паблик не может пройти мимо этой новости. ⠀ 🙀 Вчера в Мытищах Алина Наумова, педиатр, мать троих детей спасла верного друга своих дочерей — маленького пса, который вырвался с поводка и побежал по льду за уткой, когда лёд закончился ему пришлось плыть за своей целью в холодной воде, после чего не получилось вскарабкаться обратно на лёд. ⠀ 👖 Раздевшись до брюк и футболки, Алина героически прыгнула в воду и вернулась уже с собакой. Проходившие мимо пешеходы помогли девушке выбраться на берег. История закончилась благополучно. ⠀ ❤️ Желаем Алине и её семье здоровья! И всем таких верных друзей! ⠀ 📹 Москва 24 #️⃣ #mytischi #mytishchi #mitishi #mitishchi #mytischi_official #мытищисити #мытищинскийрайон #моимытищи #мытищи_лайв #мытищигороджизни #мытищи