OMS: debemos prepararnos para una posible pandemia por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió enviar misiones científicas a los lugares en donde se han registrado brotes de coronavirus COVID-19. Las autoridades de Italia e Irán están a la espera de ayuda para desarrollar medidas de contención.

El director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Michael Ryan, indicó que el primer equipo ya está en Italia, mientras que el segundo llegará mañana, martes, a Teherán.

Coronavirus llega a tres países asiáticos: Kuwait, Bahréin y Afganistán En Italia se desactivó la vida pública en 11 localidades en Lombardía por la irrupción del virus COVID-19.

En la conferencia de prensa diaria, Ryan consideró la causa de propagación de este brote epidémico y su evolución. De acuerdo con el caso de Irán, la multiplicación de casos puede estar relacionada con festividades religiosas en donde participaron muchos fieles; el centro del brote se ubica en Qom, una ciudad que es considerada santa para los chiíes.

¿Coronavirus puede ser considerada pandemia?

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, estuvo presente en la rueda de prensa. Abordó la pregunta de si la propagación internacional del virus requiere que la organización eleve el nivel de alerta; si se desarrolla globalmente, debería considerarse una "pandemia".

Argumentó que no es momento de tomar tal decisión ya que "no estamos observando una enfermedad propagada a gran escala. En la situación actual el término pandemia no se justifica".

Brote de coronavirus en Italia altera desarrollo de sus eventos deportivos Recientemente la federación de motociclismo decidió suspender actividades hasta el 1 de marzo

La cifra más actualizada de casos indica que el número de infectados en China es de 77.362 casos, de los cuales 2.618 han fallecido, precisó Tedros.

Aunque aumentó el número, Tedros afirmó que reflejan una reducción significativa. Solo han habido 460 enfermos y 150 muertos en las últimas 24 horas, esto provocó que los especialistas de la OMS consideren que puede ser contenido.

Tedros razonó que "el mundo no está en una pandemia", mientras que el médico recalcó que "es momento de prepararse para ella".

"Es muy pronto para declarar una pandemia, seguimos intentando evitar esa eventualidad; concentrémonos en prepararnos para detectar casos, tratarlos. Debemos hacer un seguimiento de contactos y poner en marcha cinco y seis medidas de contención claves", indicó.