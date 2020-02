Miembros de la Unión de Tepito causan caos en un antro de la CDMX

La madrugada del pasado 23 de febrero, se registró en las instalaciones de Bar 27, una riña. El lugar está ubicado en Avenida San Jerónimo 240, alcaldía Álvaro Obregón, en donde aproximadamente 20 personas se vieron involucradas.

El incidente comenzó cuando un grupo de estudiantes defendió a una estudiante de acoso por parte de cabecillas de La Unión Tepito, conocidos como 'El Bengala' y 'El Mitzuru', según Radio Fórmula.

De acuerdo a supuestos testigos, los jóvenes fueron llevados a otro lugar, en donde fueron amenazados a punta de pistola, les robaron carteras, e incluso un automóvil.

Además acusan a los guardias de seguridad de seguridad de haber participado como cómplices d en el hecho.

Esta es la respuesta del #Bar27. Se discute si pagan o no derecho de piso ? y si está coludido o no el lugar? Que si estaba tomada y era menor de edad La Niña? En serio otra vez a juzgar a la Niña y culparla? La discusión debe centrarme si son lugares seguros o no para los chavos pic.twitter.com/1YIe7iCf43

— #DianaOntañon (@DianaOntanon) February 24, 2020