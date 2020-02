Coronavirus ataca los mercados: Wall Street sigue en picada

El temor por el avance del coronavirus ataca a los mercados bursátiles. Nadie quiere invertir, haciendo que los índices de Wall Street hayan caído 3,1% este martes, habiendo registrado un descenso de 3,6% el lunes.

El miedo implica que la epidemia que estalló en China tenga un efecto negativo en la economía. El primer sector que ha manifestado con números sus pérdidas ha sido el transporte aéreo., Numerosas prohibiciones de varios países de vuelos hacia y desde el país asiático están vigentes.

El reporte de la agencia italiana Ansa sobre el movimiento en Wall Street revela las cifras. El "Dow Jones de Industriales cayó otro 3,1% este martes, para acercarse a los 27.000 puntos, tendencia que se generalizó a todas las acciones que cotizan en la rueda. El Dow Jones sacrificó 1.911 unidades en dos jornadas, un pérdida de valor de 6,6%".

Las acciones de las compañías tecnológicas en Wall Street también han resentido el impacto del coronavirus, porque dependen, en gran parte de la mano de obra asiática. En China y Corea del Sur (ambos países con un gran número de casos) se fabrican componentes esenciales. Russia Today reflejaba las cifras "El índice Nasdaq registraba a las 13:29 GMT una caída del 1,58 % y se situaba en las 9.075 unidades".

Los valores de las unidades de empresas de tecnología como Apple y Facebook también descendieron, en una caída de más del 10% desde los máximos históricos alcanzados el mes pasado.

Un reporte de Telemundo se hace eco de la realidad en las bolsas, relacionando otros dos sectores al de las aerolíneas como afectados por el coronavirus, se trata de las compañías de casinos y resorts.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra optimista ante la epidemia y saludó el control que ha tenido en los Estados Unidos. "El coronavirus está muy controlado en los Estados Unidos. Estamos en contacto con todos y todos los países relevantes. Los CDC y World Health han estado trabajando duro y de manera muy inteligente. ¡El Mercado de Valores comienza a verse muy bien para mí!", tuiteó este lunes, cuando los mercados se deprimían.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2020