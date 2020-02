Brasil confirma caso de coronavirus; el primero en Latinoamérica

Las autoridades sanitarias de Brasil informaron este martes de que detectaron lo que sería el primer caso de coronavirus en el país, aunque aclararon que aún debe ser realizado un nuevo análisis para la confirmación definitiva.

El paciente, según fuentes oficiales, es un brasileño de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, país en el que hasta hoy se han registrado once muertes y cerca de 320 infectados por el virus.

Los primeros análisis a esa persona, de acuerdo a los cuales habría contraído el coronavirus, fueron realizados en el hospital Albert Einstein, situado en la zona sur de la ciudad de Sao Paulo, donde se encuentra ingresado.

Com resultados preliminares realizados pela unidade de saúde e de acordo com o Plano de Contingência Nacional, o @hosp_einstein enviou a amostra do exame para o laboratório de referência nacional, Instituto Adolfo Lutz, para contraprova.

— Ministério da Saúde (@minsaude) February 25, 2020