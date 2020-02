Greta Thunberg se reúne con Malala en la universidad de Oxford

La activista contra el cambio climático Greta Thunberg, de 17 años, conoció este martes a Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz de 22 años, en la Universidad inglesa de Oxford, según las dos anunciaron en sus cuentas de Twitter.

Malala, tiroteada en 2012 por los talibanes en su país natal de Pakistán por hacer campaña a favor de la educación de las mujeres, estudia ahora política, filosofía y economía en el prestigioso centro educativo.

En Twitter, la Nobel de 2014 difundió una foto con la adolescente sueca y dijo que "es la única amiga por la que dejaría de ir a la escuela".

So… today I met my role model. What else can I say? @Malala pic.twitter.com/n7GnXUngov

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020