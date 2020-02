Un hombre que nunca juega a la lotería recibe un boleto como regalo y gana un millón de dólares

Daniel Schuman, un habitante de Arlington, Virginia, se ganó un millón de dólares gracias a un boleto de lotería que le regalaron. El afortunado abogado reveló que él nunca juega, pero su esposa decidió comprarle el ticket para la Rifa Millonaria de Año Nuevo de Virginia y resultó ser uno de los tres grandes vencedores.

"Vimos que el número coincidía y lo verificamos nuevamente. Fue impactante. Es como, ¡esto no es lo que esperábamos! ", expresó, según reseñó el sitio web oficial la Lotería de Virginia.

El hombre retiró su cheque el pasado 20 de febrero en la tienda donde fue comprado el billete. El establecimiento también obtuvo 10,000 dólares por vender el cupón ganador. Asimismo, hubo otro cinco ganadores del sorteo del 1 de enero, cada uno se llevó 100,000 dólares.

Schuman aseguró que aún no sabe a qué destinará el inesperado dinero; sin embargo, reveló en sus redes sociales que le regresó a su esposa los 20 dólares que gastó para comprar el boleto.

I gave my wife her $20 back for the ticket. 🙂 pic.twitter.com/I9la9UXVxm

— Daniel Schuman (@danielschuman) February 22, 2020