Aracely Arámbula aseguró que su historia de amor no aparecerá en la serie de Luis Miguel y dijo que habrá una tercera temporada

View this post on Instagram

I started watching this because I'm always interested in music biographies for research for my Cecily Taylor Series, and I'm hooked on this show now! Who else is watching it? . . . . . Reposted from @netflix.msc (@get_regrann) – ¿Quieres conocer al verdadero Luis Miguel? #LUISMIGUEL2 #NETFLIX #LUISMIGUELLASERIE #LM #ELHOMBREDETRASDELSOL #SERIE – #regrann #luismiguel #micky #luismiguelserie #luismiguelennetflix