¡Lo compartió en Instagram! Thalía sufrió una fuerte quemadura en su brazo (Video)

Para los seguidores de la cantante Thalía no le es extraño que ella comparta todo tipo de situación o vivencia a través de sus redes sociales, pero lo que sí logró generar pánico entre su fiel fanaticada fue el momento en el que la también actriz encendió una de las velas explosivas del pastel que recibió, para celebrar el lanzamiento de su nuevo sencillo "Ya tú me conoces", y no atinó a colocarla en su sitio, lo que generó que su brazo entrara en contacto con la enérgica llama que le ocasionó una leve, pero molestosa quemadura.

Thalía sufrió una fuerte quemadura en su brazo

El pastel de cinco pisos contaba además con detalles en fondant inspirados en el estilo ochentoso y con varias velas explosivas que lanzaban fuertes llamas. Pero lo que la intérprete de "Amor a la mexicana" no imaginó es que por estar pendiente de grabar un "boomeran" para las redes sociales no coordinaría la colocación de la vela que encendió como muestra de su felicidad por este detalle tan colorido y significativo para ella.

Pero como no podía quedarse con esta eventualidad que quedó registrada en su teléfono, Thalía decidió publicar el post y mostrar el momento exacto en el que la vela hace contacto con su piel y ella como si nada siguió posando y demostrando felicidad.

En el pie de foto escribió: "Momento exacto cuando la antorcha me quemó el antebrazo. Pero 'El show debe continuar' y mi mente se sobrepone al dolor automáticamente. ¡Lo que sí es que llegando a mi casa esa noche y hasta el día de hoy, la quemada está en una punzada constante! 🔥😱🤪 #laantorchahumana #ajua #tacañon".

Con esto demostró que nadie la detiene en su afán de llevar felicidad, aunque le ocasionara dolor. Sin embargo, luego de esto compartió través de sus historias en Instagram cómo quedó el área afectada dejando claro que siente muchas punzadas tras la quemadura.

Captura de pantalla

