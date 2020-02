Novia obliga a su pareja a tatuarse su nombre en el pene

"Propiedad de Karen", ese fue el texto que se tatuó un joven en su propio pene. La historia que se conoció en Facebook ha traspasado las redes y se ha convertido en viral

Una pareja de jóvenes fueron protagonista de una "prueba" para demostrar "su amor", la mujer de nacionalidad salvadoreña es Karen y es precisamente su novio quien se tatuó esa frase en su órgano genital, en honor a ella.

Símbolo de fidelidad

“Él tiene un miembro muy grande y México está lleno de mujeres hot y pues le dije que si me ama que se tatúe que ese pene grandote es solo mío y pues si no lo hacía yo me iba con El Kevin”, habría comentado Karen justamente en redes sociales luego de que la historia se volviera viral, reseñó el medio argentino el Clarin.

“La amo y todo es de ella, y pues se lo he querido demostrar, yo soy de su propiedad, ella es como mi ama y si hace falta me tatuó cuánto la amo en la frente", dijo por su parte el joven.

En los comentarios de la publicación se conoció que no es la primera prueba de amor que hace el joven con su novia. Al parecer , también dejo su carrera universitaria para dedicarse más a la relación con la joven de 18 años.