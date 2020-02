Pronóstico del clima para esta noche 26 de febrero: Alerta por temperaturas de 4 y 6°C en CDMX

Después de varios días de temperaturas altas, el pronóstico del clima anuncia un cambio radical. Para esta noche se estiman temperaturas de 4° y 6°C en la Ciudad de México.

Por increíble que parezca, esto se debe a la masa de aire polar continental que ingresó al territorio mexicano durante este martes. De allí que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activara la alerta amarilla por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves.

Ante este giro climatológico, se exhorta a usar ropa de invierno e ingerir alimentos hidratantes y cítricos. También puede aplicarse crema humectante para evitar resequedad en la piel.

La temperatura a esta hora marca los 20° C, según The Weather Channel. Sin embargo, habrá un bajón a medianoche que llegará a 9° C. El cielo se mantendrá nublado pero no hay condiciones para lluvias.

El pronóstico del clima para mañana en CDMX es de ambiente cálido con cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima es de 23°C y durante la noche llegará a 15°C.

Pronóstico del clima en otras entidades del país

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta noche se espera un descenso de temperatura en gran parte del país.

En su reporte general, Conagua indicó que tendremos caída de nieve en las cimas del Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Además, se espera aguanieve en las zonas montañosas de Puebla y Veracruz, donde también habrá fuerte vientos que sobrepasarán los 100 km/h.

El frente de frío 41 generará también lluvias acompañadas de descargas eléctricas y granizadas sobre entidades del oriente y sureste del país.

