Mujeres en México no denuncian por miedo y desconfianza a autoridades

De 2015 a 2018 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, realizada por el Inegi, destacó que sólo 7% de los delitos cometidos contra mujeres son investigados por el Ministerio Público y, de esos casos, apenas entre 5% y 7% de los agresores son llevados ante un juez.

Delitos a mujeres no son solucionados

De acuerdo con el último sondeo, publicado en 2019 con datos del año previo, en México ocurrieron 16 millones 667 mil 291 delitos contra mujeres, pero 15 millones 609 mil 239 no fueron investigados porque las afectadas no presentaron denuncia o porque el Ministerio Público no abrió una carpeta de investigación.

La encuesta reveló que en 2018 se abrieron un millón 058 mil 052 investigaciones por esta clase de ilícitos, aunque al final sólo 58 mil 228 supuestos agresores fueron llevados ante un juez.

El Inegi también explica que las mujeres no denuncian las agresiones por considerar que es una pérdida de tiempo, por desconfianza a la autoridad, por considerar que el delito no tiene importancia, porque no tenían pruebas, para evitar un trámite largo, por miedo a su agresor, por la actitud hostil de las autoridades o por temor a ser extorsionadas.