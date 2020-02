No sabemos cuándo, pero coronavirus llegará a México, alerta Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que el nuevo brote de coronavirus llegará a México, pues así lo indica la evidencia científica que han analizado; sin embargo, pidió a la población no caer en situaciones de pánico, ya que en el país se tiene listos los protocolos y modelos de atención necesarios.

Sólo hay 2 casos de enfermedades agudas respiratorias en crucero de Cozumel Aún así, la embarcación todavía no tiene autorización para que pasajeros y tripulación puedan descender.

“Estamos seguros que este virus va a llegar a México, no lo deseamos, ojalá no llegara, pero lo más probable es que así sea al guiarnos científicamente, pero no es posible predecir cuándo, esto también tenemos que tenerlo claro”, dijo en conferencia.

El médico destacó que en México se lleva a cabo el modelo de mitigación, ya que es el más adecuado debido a la propagación que hay de esta enfermedad.

La mitigación consiste en disminuir la velocidad de los impactos y contención del daño, ya que no existe ninguna aspiración para contener la propagación del agente infeccioso, pero sí a canalizar los esfuerzos para limitar el daño, proteger a la población vulnerable, garantizar atención médica y hacer estudios de contacto para interrumpir cadenas de transmisión.

China espera controlar el brote de coronavirus en abril El número de casos de coronavirus en China comenzó a disminuir después del 15 de febrero

“Desde que inició esta nueva epidemia del coranavirus, China consideró que lo procedente a aplicar era la contención, se ejecutó un caso notorio masivo para retener en su territorio la enfermedad y no se propagara por el mundo, si lo vemos en termino de magnitud, esta práctica ayudó a que concentra en una región geográfica”, agregó López-Gatell.

Fue debido a esa estrategia que actualmente 96 por ciento de los casos de concentren en China, pero al propagarse por otras naciones hace inviable que ese modelo se replique en otras naciones.

Incluso destacó que ningún modelo de contención ha sido totalmente efectivo en la historia de las epidemias, ya que cuando se detectan existe gran dispersión de casos, como ocurrió con la Influenza H1N1 que afectó a México en 2009, ese año también se aplicó el modelo de mitigación.

“La visión social es más común a tomar como referencia el modelo de contención y no de mitigación a pesar de lo inefectivo que puede ser. México está apegado a procedimientos con base científica, congruente con el Reglamento Sanitario Internacional, con protocolos fundamentados en experiencias vividas, en conversaciones de nivel técnico y científico de la comunidad global”.

A la fecha en México se han descartado 18 casos en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca, Estado de México, Michoacán y Jalisco; mientras que un caso más está en análisis en la capital del país.