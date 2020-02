Niurka Marcos critica los atuendos que luce Adamari López: "Su diseñador es su peor enemigo"

La vedette, cantante y actriz Niurka Marcos no cesa en su afán por emitir comentarios que generan polémicas. Recientemente alborotó de nuevo las redes sociales por emitir críticas hacía los atuendos que suele lucir en el programa "Un Nuevo Día" la conductora Adamari López señalando que su diseñador es su peor enemigo, pues a su criterio, siempre elige los peores atuendos.

Adamari López sorprendió al mostrar su nueva figura en un sexy mini vestido negro de encaje y transparencias La animadora y actriz se mostró regia durante la transmisión del programa Un Nuevo día e impactó con su look y figura.

Niurka Marcos critica los atuendos que luce Adamari López

A través de su cuenta en Instagram Niurka publicó un post en el que escribió su molestia ante el mal asesoramiento que está recibiendo: "Por favor necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a ADAMARIS de su diseñador es un hostil peligroso para su imagen intenta destruir su carrera ……😳…. A ver para todos los tóxicos nadie está criticando a Adamaris estamos denunciando al diseñador que es hostil para su imagen su peor enemigo……Es un grito de ayuda".

En la imagen se muestra a la ex de Luis Fonsi luciendo una franela y una mini falda que no destacaban su nueva figura, pues la conductora presume ahora de tallas menos tras el reto que asumió desde inicios de este 2020 para mejorar su salud y aspecto físico.

Reacciones en la redes sociales

A esto se sumaron cientos de comentarios que por primera vez apoyaban una de las tantas opiniones que la vedette suele expresar en público.

"Siempre lo he dicho", "Tú no te has visto lo que usas", "Estoy de acuerdo contigo", "Por completo, quien la esté accesorando debe cambiar por completo. Una mujer hermosa, hay outfits hermosos para su cuerpo. ES NECESARIO QUE CAMBIE!!!!! No pega una", "Pienso que tienes mucha razón", fueron algunas de las reacciones que generaron incluso debate entre sus seguidores y haters que no perdieron la oportunidad para criticar a la vedette.

Cristiano Ronaldo alborota las redes con la foto en la que aparece en la bañera con sus hijos El famoso delantero de Juventus hizo estallar las redes sociales al mostrar esta tierna foto en compañía de sus hijos.

También puedes ver: