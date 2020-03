¿Por qué el coronavirus no se atiende como ocurrió con la influenza AH1N1?

La Secretaría de Salud informó que en México sólo hay cuatro casos confirmados de coronavirius, dos en la Ciudad de México, uno más en Coahuila y otro en Sinaloa; aunque también hay un habitante del Estado de México que resultó positivo para la presencia de este virus, pero sin desarrollar síntomas, por lo cual sólo se le considera como portador.

Coronavirus en el mundo alcanza más de 85 mil casos México y San Marino reportaron uno o más casos, con lo cual hay 53 naciones afectadas hasta el momento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó que aunque en el mundo hay más de 85 mil casos confirmados, la gran mayoría de las personas se curarán en un periodo de siete a 10 días, incluso muchas de ellas no presentaron síntomas de la enfermedad, pues sólo entre 10 y 15 por ciento tienen manifestaciones leves, las cuales son similares a las de un catarro.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Hugo López-Gatell, llamó nuevamente a la población a conservar la calma y destacar algunas diferencias de lo ocurrido con el brote de influenza AH1N1 que afectó a México en 2009.

Trump evalúa restricciones en la frontera con México por coronavirus 22 personas en Estados Unidos están enfermas por el nuevo coronavirus, de las cuales una ha muerto

“En 2009 emergió un nuevo virus de influenza, el cual se denominó AH1N1, cuyo epicentro estuvo en México, Canada y Estados Unidos; en el caso del coronavirus fue China, esto implica que hoy a ocho semanas hay mucha información científica y técnica de cómo se comporta el virus, su periodo de incubación, periodo de enfermedad, porcentaje de casos graves y leves, complicaciones y mortalidad”.

Expuso que en el caso de la influenza esa información no se conocía, por lo que México, Estados Unidos y Canadá tuvieron que encargarse de esto para compartirla con el mundo

“Eso explica las diferencias entre las medidas de precaución que se tomaron en ese momento y las que se toman ahora, es una situación menos demandante porque no somos el centro del inicio de la epidemia, ya hay conocimiento de cómo se comporta. Actualmente no hemos considerado que cumpla con las condiciones para ser declarado una emergencia, no toda epidemia se vuelve una emergencia, depende de su agresividad, qué tanto afecta a la salud, a la vida y funcionamiento de la sociedad”.