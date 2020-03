Coronavirus cobra primera víctima mortal en Estados Unidos: una mujer de casi 60 años

El coronavirus cobró su primera víctima en América. Se trata de una mujer de casi 60 años, quien murió por la enfermedad en el estado de Washington, al oeste de los Estados Unidos. Ese fue uno de los primeros sitios donde se registró la enfermedad en el continente.

El deceso se produjo, según la agencia Associated Press, en el área metropolitana de Seattle, en el centro médico Evergreen Health. Otra paciente de 70 años está grave en el mismo hospital, informó el departamento de Salud del condado de King.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se trata de una mujer "de cerca de 60 años, con alto riesgo médico".

El completo reporte del condado de King señala que, otras 50 personas relacionadas con un centro Life Care (un asilo de ancianos), están hospitalizadas. Agregaron que "estos pacientes presentan problemas respiratorios o de neumonía y se les practican las pruebas necesarias".

Una trabajadora del centro de atención de ancianos, una mujer de 40 años, fue confirmada como positiva para coronavirus. Se informó que "no ha viajado a China y está en buenas condiciones, con síntomas leves".

El condado de King publicó una recomendación para las personas mayores. Explica el tuit que "tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por el coronavirus (Covid-19)". Recuerda que la salud de las personas mayores y de sus familiares "son importantes" además de recomendar que "permanezca en casa y lejos de otras personas durante este tiempo".

Persons who are older are at higher risk to develop complications from #COVID19: Your health and the health of those you care about are important to us & it may be recommended that you stay at home and away from other people during this time. Learn more: https://t.co/gFfzWgOEsZ

— WA Emergency Management (@waEMD) February 29, 2020