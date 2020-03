“Yo estoy con el pueblo”: Ozuna sorprende al hablar de las protestas de Chile en Viña del Mar

El público que asiste al Festival de Viña del Mar no perdona. Conocido como el monstruo de la Quinta Vergara, premia o castiga a los famosos artistas que año tras año se presentan en el famoso evento celebrado en Chile. Y el puertorriqueño Ozuna, logró ganarse el cariño de su gente.

El cantante reguetonero consiguió la ovación y la aceptación de miles de fans que cantaron y bailaron al ritmo de sus mejores éxitos, “Si tu marido no te quiere”, “Síguelo bailando y “Tu foto”, en el último día del cierre de la edición de 2020, donde se alzó con las dos gaviotas, oro y plata, que entrega el certamen musical.

Con un berrinche, Anuel se vuelve a quejar de su look: no acepta su calvicie El cantante boricua grabó un video en el que se queja de que su cabello no ha crecido, depués de raparse y cambiar su look en el mes de enero

El artista, conocido como el “negrito de los ojos claros”, hizo un paréntesis en su presentación y dejó claro su amor por sus fans, al tiempo que dio a conocer su posición sobre la situación política y social que vive el país sureño, con el pueblo protestando en sus calles.

Señaló que no sabe nada de política y que no le interesa saber nada de ese tema, pero que su sentimiento está con su gente, ese pueblo que le entregó amor a su llegada al país.

“Quiero que sepan algo desde lo más profundo de mi corazón. Yo no conozco nada de política, yo no sé nada, nunca me he interesado saber de política”, dijo.

Sin embargo, sorprendió a todo el público presente cuando dijo: “Lo único que yo sé es que estoy con el pueblo, el que me ha dado el amor, el que me ha dado el cariño”, sentenció.

El mensaje de Ozuna para los presidentes latinoamericanos

Las miles de almas que se concentraron en la Quinta Vergara aplaudieron una y otra vez al cantante cuando envío un mensaje contundente a los presidentes latinoamericanos.

“A todos los presidentes, necesitamos escuchar al pueblo. Necesitamos escuchar la juventud y necesitamos complacer esos deseos, esos sueños de esto jóvenes que quieren estudiar y quieren meter mano”, dijo logrando que el público se pusiera de pie.

Sus palabras finales las destinó a Latinoamérica, mostrando un gesto solidario y sincero de un artista que debe su éxito del pueblo que lo sigue.

“Chile los amo mucho y los llevo en mi corazón, y hoy estoy con ustedes, al igual que Venezuela, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana. Todo se puede con la paz, con el amor y con el diálogo”, dijo al encantar a los chilenos.